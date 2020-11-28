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Сулейманов и Берг - в атаке «Краснодара» на матч с «Химками»

28 Ноября 2020, 15:56,

Global Look Press

Подмосковные «Химки» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на поединок 16-го тура российской Премьер-лиги.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Берг.

Матч между подмосковным и краснодарским клубами состоится в субботу, 28-го декабря, на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

После 15 туров «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ, а «Краснодар» идет на девятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Химки
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Комментарии (1)
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Bolela
28 Ноября 2020, 16:04

Можно начинать бояться? )))

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