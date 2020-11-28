Мусаев: «Это другие «Химки», пришли важные футболисты и новый тренер»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, то любой тренер скажет, что важен матч здесь и сейчас, а потом это будет потом. Но все-таки уже не следующей неделе определяющая игра Лиги чемпионов. Есть ли соблазн и возможность поберечь состав?

- Может быть, для вас это будет банально, но это не имеет смысла. Сегодня нужно добиться и показать хорошее содержание игры, это придаст импульс на следующий матч с «Ренном». Если начать подгадывать, поберечь состав, то часто не получаешь ничего ни сегодня, ни завтра.

- Учитывая то, как сложилась игра первого круга, насколько тяжело было настраивать ребят на сегодняшний матч?

- У нас турнирное положение, которое нас не устраивает. Нам неважно, кто наш соперник. Это другие «Химки», пришли важные футболисты, это Глушаков и Мирзов. Пришел новый тренер, и это другая команда. Даже прошлый матч не надо смотреть, потому что все поменялось кардинально.