​Де Вильена, скорее всего, перенесёт операцию

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена, скорее всего, перенесёт хирургическое вмешательство. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер команды Мурад Мусаев. Он добавил, что голландец не может опираться на ногу.

Де Вильена получил травму в субботнем матче чемпионата России против «Химок», в котором его команда проиграла 0:1. Голландский полузащитник был заменён в перерыве.

На текущий момент «Краснодар» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Следующий матч команда Мусаева проведёт второго декабря в Лиге чемпионов против французского «Ренна».