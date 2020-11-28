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​Де Вильена, скорее всего, перенесёт операцию

28 Ноября 2020, 19:44,

ФК "Краснодар"

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена, скорее всего, перенесёт хирургическое вмешательство. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер команды Мурад Мусаев. Он добавил, что голландец не может опираться на ногу.

Де Вильена получил травму в субботнем матче чемпионата России против «Химок», в котором его команда проиграла 0:1. Голландский полузащитник был заменён в перерыве.

На текущий момент «Краснодар» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Следующий матч команда Мусаева проведёт второго декабря в Лиге чемпионов против французского «Ренна».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Тонни де Вильена
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