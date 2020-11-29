Проверка амбиций Галицкого: Уволить Мусаева ради результата или оставить для семейственности

«Краснодар» проиграл в очередной раз, уступил «Химкам», и продолжает опускаться всё ниже. Кресло под главным тренером «быков» Мурадом Мусаевым качается все сильнее. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем наставника.

Смотреть на игру «Краснодара» в текущем сезоне крайне тяжело. «Быки» — это пока главное разочарование текущего футбольного года в России. В последних 11 матчах во всех турнирах южане лишь трижды не проиграли и дважды выиграли. В последних 8 встречах статистика ещё более удручающая – 1 виктория и 7 поражений. Конечно, кто-то скажет, что в эту серию попали и три поединка Лига чемпионов. Однако все 3 поражения в ней ужасные – провальный разгром от «Челси», позорнейший проигрыш «Севильи», когда по ходу матча преимущество было 2:0 на табло и 1 лишний игрок, а также подаренная победа тем же андалузцам в компенсированное время.

«Краснодар» плох не только самими результатами, но и игрой. Атакующего футбола в исполнении команды мы не особо видим. Только не надо сейчас спешить показывать статистику. Если смотреть на средние показатели, то у «Краснодара» и ударов много, и владение мячом. Южане забили аж 24 гола – четвёртый показатель в лиге. Правда, проблема в том, что больше половины (13 мячей) пришлись на всего 3 игры – против «Ротора», «Уфы» (две последние команды) и «Химки» времён Гунько (на то время команда со дна). Так что вся статистика атакующей команды приходится на аутсайдеров.

При этом оборона «Краснодара» также не отличается надёжностью. Отдельно в этом направлении надо отметить упорство, с которым Мусаев матч за матчем выпускает Кайо, который также стабильно привозит пропущенные голы. Некого выпускать вместо него? Во-первых, сразу вопрос к тренеру — почему же эта проблема не была решена на трансферном рынке? Во-вторых, неужели воспитанники блистательной академии клуба ещё хуже, раз им даже не дают шанса? И в-третьих, это именно тренерская задача придумать, как решить проблему. Можно менять игрока, можно менять схему, можно давать иные указания другим игрокам, чтобы Кайо раз за разом не оказывался в ситуации, где он вновь ничего не привезёт.

Конечно, Мусаева легко оправдать. Травмы, плотный календарь влияют на возможности команды. При этом «Краснодар» прошёл отбор в групповой этап Лиги чемпионов, а на следующей неделе может пробиться в Лигу Европы — для этого дома надо обыграть «Ренн», который тоже далеко не в форме. Однако глобально для Сергея Галицкого сейчас важен вопрос для проверки его амбиций. Если он хочет результатов, то Мусаева пора менять. «Краснодар» при нём не прогрессирует, да и отдельные игроки не добавляют. Вся хваленая молодёжь «быков» застряла в своём развитии, тренер пока не смог игроков всерьёз вывести на уровень взрослого футбола (Матвей Сафонов – исключение, но он вратарь, так что заслуги Мусаева в этом едва ли много). Если Галицкий хочет стабильно играть в Лиге чемпионов (а теперь делать это будет намного сложнее), то «быкам» нужен тренер, который готов будет решать проблемы, а не смотреть на крушение отстранённым взглядом.

Правда, возможно, Галицкому результаты не очень-то нужны. Тогда можно оставить своего хорошего парня Мусаева, вкачать ещё денег в легионеров (Вильена и Кабелла по российским меркам сильны) и ждать, когда карты вновь сложатся. А там, глядишь, в отборе Лиги чемпионов вновь случится сенсация, и вместо крутой «Бенфики» попадётся ПАОК. Будет ещё одна группа, где никто не будет требовать результата (а наставник это почему-то поймёт, что можно просто на всё забить), а ради этого всего ещё и похоронить внутренний сезон. Зато тренер свой, и команда – семья. Этого хватает, чтобы многие СМИ любили и искали поводы для похвалы в любой ситуации. Действительно, глупо ругать за отсутствие результата команду, которая его и не ставит во главу. Только это ведь не спорт, а какой-то фитнес…

Андрей Центров