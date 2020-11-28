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Черевченко ответил на вопросы о пересмотре целей «Химок» и выходе в еврокубки

28 Ноября 2020, 20:25,

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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:0).

- Что здесь комментировать? Очень и очень непростой матч был, потому что мы знали, во что играет «Краснодар» и как он хочет играть. Поэтому мы были готовы к этому и играли вторым номером, потому что глупо было бы играть против «Краснодара» первым номером. Ребята полностью выполнили установку, о чем мы договаривались всю эту неделю до игры. Доигрывали каждый эпизод до конца, оборонялись спокойно и без паники. У «Краснодара» были подходы, они опасно атаковали. Еще раз скажу, что команда  справилась полностью.

- Почему решили ограничиться одной заменой? Не показалось ли, что ребята  в конце матча немного «наелись», и можно было освежить игру?

- Нет, у нас были планы делать замены, но в процессе игры мы общаемся с ребятами на поле, и они все были готовы 95 минут сыграть.

- Как вы оцениваете состояние Резиуана Мирзова, стоит ли его ждать в стартовом составе в следующем туре?

- Еще неделя есть до следующей игры. Поэтому в тренировочном процессе будем смотреть. График очень плотный, поэтому уже может быть и ротация состава.

- Как вам готовность Коряна, не считаете, что Аршака можно было поменять пораньше? Когда стоит возвращать его возвращение на пик формы?

- Возвращение на пик формы? Как я могу ответить? Он тренируется со всеми, а то, что раньше сделали замену, можно было и на 10-й минуте поменять кого-то.

- Сказалось сегодня на игре отсутствие Ильи Кухарчука, который не смог принять участие в матче из-за дисквалификации?

- Любого игрока не хватает, кто проводит все игры в основе. Вышли другие ребята тоже, они могут заменить любого в команде. 25 человек - это обойма, на следующую игру может выйти любой из них.

- Как вам удалось за два месяца превратить аутсайдера в команду, которая обыгрывает клубы, участвующие в еврокубках?

- Это труд футболистов на футбольном поле, в тренировочном процессе. Это их заслуга.

- Будут ли пересмотрены цели на сезон, ведь команда, скорее всего, останется в Премьер-лиге?

- Какую цель поставили, к такой и будем идти.

- «Химки» будут бороться за еврокубки?

- Три игры до перерыва осталось, а там видно будет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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