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Глушаков: «Не было даже такого разговора о реванше за 2:7»

28 Ноября 2020, 18:46,

Global Look Press

Лучший футболист матча «Химки» - «Краснодар» (1:0) Денис Глушаков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятное дело, что все помнят матч первого круга - поражение 2:7. Было ли перед игрой реваншистское настроение, что этих надо обыграть за то, что было в первом круге?

- Не было даже такого разговора. Тот матч остался где-то в прошлом. Думали просто о победе, хорошей игре, самоотдаче и установке тренерского штаба. Нужно было взять три очка и всё.

- Как оцените свою игру? Потому что со стороны кажется, что вы провели какой-то сумасшедший объем работы.

- Есть над чем работать, будем работать. Понятно, что иногда при двух полузащитниках в центре тяжеловато, и мало мяч у нас находится, порой против троих играем, но справляемся, ничего страшного. Впереди еще есть игры, сейчас порадуемся и будем дальше  готовиться. Наконец-то сыграю с ЦСКА, где-то два или три года с ними не играл.

- Как раз про игру с ЦСКА. Сегодня был «Краснодар». Согласитесь ли, что если бы не матчи еврокубков, может быть, команда Мурада Мусаева была бы посвежее? И с ЦСКА такое может быть.

- Вы знаете, у них такой подбор футболистов и скамейка. Каждый футболист достоин состава, и ссылаться на это или еще что-то… там будет 3-4 дня, им может не хватить эмоционального фона. Но это футбол, и команда «Краснодара» заслуживала играть в еврокубках и пройти дальше, чтобы российские клубы набирали очки. Хочу, чтобы они вышли в Лигу Европы.

- Вам, наверное, хотелось бы даже больше получить этот приз после следующего матча?

- От каждого тура к туру будем стараться.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Денис Глушаков
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