Федотов: «Даже в мини-футболе, кажется, так не судят, что уже сражаться за этот мяч страшно»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (2:1) дал комментарий по игре.

- Я думаю, что очень интересный, напряженный, по-настоящему кубковый поединок. Настраивались максимально. Понимали, что после двух поражений соперник… могло показаться, что там была ротация, но это два футболиста, два молодых перспективных парня. Что не получалось у нас по ходу первого тайма? Достаточно хорошо вскрывали фланг, между зон, не хватало последнего паса. Все время передача обрывается на ближнем. Как только мы справились с этой задачей, забили гол и забили второй гол. Вот это качество нужно подтягивать. Ну и реализация при счете 2:1 - мы об этом сказали уже, что нужно выпустить пар. Мы бежим вперед мяча, чуть-чуть не хватает хладнокровия. Чуть-чуть пробегаем линию передачи вместо того, чтобы остановиться и хладнокровно реализовать созданные моменты, а создали мы достаточно, чтобы концовка прошла в более спокойной обстановке.

Всех с победой, очень непростой, трудовой. Это команда играющая, на это и настраивались, есть хорошие исполнители, команда знает, что делать на футбольном поле, но сегодня мы справились.

Ну и надо отдать должное, что судьи разобрались в эпизоде. Сейчас очень и очень сложно. Даже в мини-футболе, кажется, так не судят, что уже сражаться за этот мяч страшно.