Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Акинфеев – в составе ЦСКА на кубковый матч с «Сочи»

28 Сентября 2022 • 19:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
1 2.15 X 3.70 2 3.40
Через 0 ч. 0 мин.

После паузы на матчи сборных ЦСКА проведёт домашний матч третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Сочи». Наставник московской команды Владимир Федотов решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев (капитан), Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Мухин, Зделар, Кучаев, Обляков, Гайч.

Стартовый свисток в матче между ЦСКА и «Сочи» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Следить за развитием событий на поле можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Не пропустите!

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 1:0 Торпедо Москва
окончен Химки 0:5 Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
Идет 0 минута Оренбург 3:2 Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
19:55 · Кубок России
Федотов: «Возникает вопрос по совмещению нашего календаря с играми международными»
19:51 · Кубок России
Агент Педриньо отреагировал на покер игрока в матче с «Химками»
19:51 · Кубок России
Гогниев: «Лучше один раз 0:5, чем пять раз по 0:1»
19:40 · Кубок России
​Врач ЦСКА высказался о сроках восстановления Дивеева
19:30 · Кубок России
ЦСКА - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:30 · Кубок России
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:15 · Кубок России
​Педриньо – первый футболист с 1996 года, оформивший покер в матче Кубка России
19:07 · Кубок России
​Педриньо вошёл в историю «Локомотива»
19:01 · Кубок России
​Акинфеев – в составе ЦСКА на кубковый матч с «Сочи»
18:56 · Кубок России
​Педриньо оформил покер в гостях у «Химок»
18:47 · Кубок России
Педриньо оформил хет-трик в кубковой игре «Локомотива»
18:41 · Кубок России
Президент «Торпедо» Геркус прокомментировал поражение от «Урала»
18:23 · Кубок России
​Педриньо оформил дубль в игре с «Химками» - это первые голы бразильца в России
18:06 · Кубок России
​Педриньо впервые забил за «Локомотив»
17:35 · Кубок России
Йоканович: «Нужно набирать свои кондиции и психологию победителей»
Все новости