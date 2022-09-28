​Акинфеев – в составе ЦСКА на кубковый матч с «Сочи»

После паузы на матчи сборных ЦСКА проведёт домашний матч третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Сочи». Наставник московской команды Владимир Федотов решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев (капитан), Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Мухин, Зделар, Кучаев, Обляков, Гайч.

Стартовый свисток в матче между ЦСКА и «Сочи» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Следить за развитием событий на поле можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Не пропустите!