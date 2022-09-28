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Федотов - о разговорах на тему мобилизации: «Только этим и спасались - нашей работой и нашей игрой»

28 Сентября 2022 • 22:55 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Сочи
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (2:1) ответил на вопросы о мобилизации и знании соперника.

- Приходилось ли вам по ходу непростой недели во время подготовки к матчу с «Сочи» проводить с игроками беседы на тему мобилизации? Испытывают ли они какие-то психологические проблемы?

- Я думаю, что мы немного об этом говорили. Наверное, такая тревожная, щекотливая ситуация. Но нам помогали тренировки и работа, где мы эти проблемы оставляли за белой линией, выходя на наш зеленый прямоугольник. Только этим и  спасались - нашей работой и нашей игрой.

- Третья победа подряд над «Сочи» может быть связана с тем, что вы очень хорошо знаете этот клуб и его задачи?

- Прошел уже достаточно серьезный срок, много знакомых футболистов, да практически все. Естественно, знаем качества, но от этого легче не становится. Команда играющая с хорошими мастерами, команда функционально готова. Поэтому возможно, что знание предмета дает какую-то пищу, но не настолько, чтобы… Уже есть новые краски, одинаковых взглядов на футбол не бывает. Каждый делает футбол, как раз в этих нюансах и мелочах все и скрыто.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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