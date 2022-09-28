Точилин: «Как я понимаю, у нас с судьями разное мнение»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:2).

- Получилась такая хорошая кубковая игра. К сожалению для нас, она сложилась неудачно, поэтому надо побыстрее переключиться на чемпионат, тем более, у нас есть определенные проблемы с тем, что сегодня несколько футболистов получили травмы. Надеюсь, что ничего серьезного. Уже начинаем готовиться к следующей игре.

- По поводу состава. У вас было два разных тайма, с Нобоа и без него у вас две разные команды. Стоит ли того ротация? Или Нобоа не готов на весь матч?

- Крис для нас является очень важным игроком в нашем построении игры. Но он присоединился чуть позже, чем все остальные, после перерыва. надо не забывать, что и на него ложится очень большая нагрузка, поэтому хотелось ее чуть-чуть с него снять. Мы опять же состоим не из одного-двух футболистов, а у нас их в комплекте больше. Им тоже нужно получать игровую практику и доказывать свое место в составе.

- Как вы отреагировали на назначенный пенальти, а затем на решение арбитра поставить фол в другую сторону?

- Сначала порадовались, потом огорчились, чего ж тут? Какая реакция может быть? Мы смотрим игру, но, как я понимаю, у нас с судьями разное мнение.