Федотов сравнил Нобоа с Харламовым

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (2:1) ответил на вопросы о реализации и опеке Кристиана Нобоа.

- В этой игре у вас было очень много голевых моментов, но реализовали только два момента. Что с реализацией?

- Мы об этом говорили, что не хватает хладнокровия. Мы слишком горячи, забегали во вне игры. Когда нужно было притормозить и дать адрес, не хватало. В паре эпизодов, где атака развивалась логически, нужно было отдать вправо, не проникающую передачу, а сложить пазл. Футбол - он по сути простой, его не нужно усложнять. Порой слишком хотим вертикально закончить момент, когда есть очевидный адрес, который выводит на пустые ворота уже без сопротивления.

- Когда мяч у Кристиана Нобоа, ваша команда теряла концентрацию и позволяла ему слишком много?

- Мы готовились и думали, что он появится с первых минут. Тем не менее, мы говорили о том, что он требует пристального внимания. С ним нужно играть плотно, в прием. К сожалению, не всегда удавалось. Этот игрок, этот парень хорошо знаком, он очень хитер, рассудителен, простыми ложными движениями, как говорили, что Харламов [Валерий Харламов, легендарный советский хоккеист - прим.] обводил глазами. Вот Крис тоже на это способен. Не спеша, не торопясь, оказываясь в нужных точках, освобождаться от опеки и делать обостряющую передачу. Надо признать, что мы с опекой Нобоа не справились.