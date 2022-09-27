Агент сообщил, что Щенников попадёт в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, что его клиент будет готов к кубковому матчу против «Сочи», который состоится завтра, 28 сентября.

Агент усомнился в том, что 31-летний футболист выйдет в основном составе «армейцев» на завтрашнюю встречу, однако сообщил, что в заявке на игру Щенников точно должен быть.

«Состояние у него нормальное, думаю, может выйти на замену. В основном составе — вряд ли, потому что игровой практики не было», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится завтра, 28 сентября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.