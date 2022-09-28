Федотов: «Надеемся, что у Облякова ничего серьёзного, обыкновенный ушиб»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (2:1) ответил на вопросы по некоторых игроках.

- Что с Иваном Обляковым?

- Столкновение, удар по колену. Надеемся, что ничего серьезного, обыкновенный ушиб, который не позволил дальше продолжать игру.

- Ротация в Кубке коснулась почти всех, кроме Игоря Акинфеева. Это его просьба или ваше решение?

- Это наше решение, у нас через два дня на третий игра. И этот промежуток мы сыграли с молодежной командой, в ней Игорь не принимал участия. Игровой тонус был нужен, поэтому он занял место номер один.