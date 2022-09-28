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Федотов ждёт возвращения Щенникова

28 Сентября 2022 • 23:03 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Сочи
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (2:1) ответил на вопросы по игрокам.

- Был момент в матче, когда вы подзывали Мозеса и что-то ему подсказывали. Что именно?

- Подсказывали? Было пару эпизодов, когда на фланге он принимал мяч. Мы сейчас вспоминаем, как был забит второй гол. Игра по темпу. Как раз об этом говорили - получая мяч, пока есть пространство, пока соперник не расположился, задержка в этих ситуациях, замедление игры позволяет сопернику занять правильные позиции. Здесь уже сложно проводить атаку, когда команда в полном составе занимает эшелонированную оборону. Как раз об этом мы и говорили. Чтобы было больше открываний за линию обороны. Было несколько моментов, где он играл хорошо. Говорили о том, что одна из передач, сыгранная защитником, чтобы он шел в мяч, мяч же не пролетит через защитника, чтобы вступал в единоборства. Об этом мы и говорили.

- Планируете ли заигрывать Георгия Щенникова в основном составе, какие ожидания по поводу него?

- Какие ожидания? Георгий набирает форму, был серьезный по времени период реабилитации. Нужно время, чтобы привести футболиста в нужное состояние. Естественно, важная единица в нашей структуре. Нас не так много, тем более, травма Дивеева достаточно серьезная и тоже требует продолжительного восстановления. Мы его с нетерпением ждем. Он приступил и находится уже в достаточно хороших кондициях.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Владимир Федотов
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