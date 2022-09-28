Точилин объяснил ротацию в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Первый вопрос по составу. Сегодня Джорджевич в старте, Ушаков, Шипунов, Сиссако. Нет, например, Нобоа. Состав любопытный. Как определяли вообще это игровое сочетание? Как можно оценить форму тех, кто еще недавно не был близко к этому составу? Тот же Джорджевич вообще только появился.

- В первую очередь эта та работа, которую мы проделали при подготовке к этой игре. Соответственно, тренерский штаб выбирал из тех, кто на сегодняшний день более оптимально готов, плюс мы исходим из того, чтобы дать игровую практику всем, по возможности, футболистам. А тем, на кого ложится большая нагрузка, дать возможность передохнуть. Потому что все-таки два турнира. Понятно, что тот же Крис только недавно присоединился к команде после перерыва. Поэтому опять же будет исходить уже из игры. Возможно, он появится во втором тайме, как остальные футболисты.