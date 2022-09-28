Ринат Билялетдинов: «Сочи» захочет набрать очки в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встречи ЦСКА с «Сочи» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Не думаю, что будет какая-то запредельная самоотдача у «армейцев», все же запас очков позволяет не тратить много энергии. ЦСКА будет поспокойнее выглядеть, чем «Сочи», — цитирует слова Билялетдинова Betonmobile.

При этом эксперт отметил, что сочинский клуб претендует на второе место в группе, поэтому будет иметь большое желание зацепить очки в этом матче.

Встреча между ЦСКА и «Сочи» состоится сегодня, 28 сентября, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.