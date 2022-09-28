​Врач ЦСКА высказался о сроках восстановления Дивеева

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов по обыкновению перед матчем команды рассказал о новостях из лазарета. По словам медика, травмированных игроков в ЦСКА не прибавилось. Рассказал Безуглов и о состоянии Игоря Дивеева.

«Дивеев продолжает реабилитацию, всё идёт по плану. Мы оптимистично настроены. Сроки примерно те же, которые мы озвучили изначально, - от двух с половиной до трёх месяцев. Быстрее восстановиться, наверное, не получится», - сказал Безуглов. Видео с его словами опубликовала пресс-служба ЦСКА в «Телеграме».

В среду вечером ЦСКА проведёт матч третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Сочи». Не пропустите текстовую трансляцию.