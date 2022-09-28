Генич дал прогноз на матч ЦСКА - «Сочи»

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич рассказал, что думает о встрече московского ЦСКА и «Сочи» в рамках группового турнира Фонбет Кубка России.

«После паузы изменений в составе «Сочи» будет по минимуму. Надо брать очки. Учитывая, что у них 0 в таблице, надо копилку пополнять. «Сочи» не проиграет», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Поединок третьего тура группового раунда Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Сочи» пройдет в среду, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж будет доступен на Liveresult.ru.