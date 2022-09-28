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Кубок России

Генич дал прогноз на матч ЦСКА - «Сочи»

28 Сентября 2022 • 12:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
1 2.15 X 3.65 2 3.20
Через 6 ч. 20 мин.

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич рассказал, что думает о встрече московского ЦСКА и «Сочи» в рамках группового турнира Фонбет Кубка России.

«После паузы изменений в составе «Сочи» будет по минимуму. Надо брать очки. Учитывая, что у них 0 в таблице, надо копилку пополнять. «Сочи» не проиграет», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Поединок третьего тура группового раунда Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Сочи» пройдет в среду, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
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