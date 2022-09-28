Федотов признал, что Облякову не везёт

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (2:1) ответил на вопросы по тактике.

- Бактиёр Зайнутдинов не играл в сборной в Лиге наций, сегодня его не было в заявке. У него травма?

- В первом матче на искусственном поле в Астане он получил небольшое повреждение в месте прикрепления какой-то мышцы. Поэтому он прилетел, съездил на плановый укол к врачу. Будем смотреть на сроки восстановления после этой травмы.

- Сегодня Иван Обляков вышел на позиции «десятки». Он уже там играл против «Краснодара» и отдал голевую передачу. Как вы оцениваете игру на позиции, можем ли мы еще его увидеть там?

- Конечно, все в руках футболиста. Он сам себя ставит в стартовый состав, это несомненно, своими заслугами на тренировках, выигрыванием конкуренции. Думаю, что сегодня Иван очень хорошо обострял, делал важные вещи, принимал мяч между линиями, разгонял атаки. На мой взгляд, эпизод с неназначенным пенальти - там был наступ. Но, к сожалению, после проверки все закончилось свободным ударом. Очень жалко, что какое-то такое невезение, что он не может доиграть матч до конца, проявив свои лучшие качества.

- Тройка центральных защитников играла немного по-другому. Два крайних защитника поднимались очень высоко. По существу они оказывались выше, чем два латераля. Это вы под «Сочи» так планировали играть?

- Нужно было оказываться, выходить из-под давления. Зеркальная схема. При быстром развороте один из центральных защитников, принимая мяч, должен был входить в свободное пространство. Это как один из вариантов избежать давления.