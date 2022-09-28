Федотов: «Возникает вопрос по совмещению нашего календаря с играми международными»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Первый вопрос по составу, у вас не все футболисты вернулись после матчей сборных: Медина, Карраскаль, Мендес, плюс Зайнутдинов. Насколько это проблема для нынешнего ЦСКА, который, как мы знаем, обладает очень хорошей обоймой?

- У нас есть стартовый состав, который готов сегодня выйти и показывать хороший футбол. Но начало чемпионата они начинали, поэтому здесь не видим никаких проблем. Такова ситуация: не успели вернуться, но, наверное, возникает вопрос по совмещению нашего графика, календаря, вот этих кубковых игр с играми международными, когда люди уезжают играть за сборную. Наверное, в этом проблема, но как есть.