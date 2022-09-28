Экс-арбитр Федотов объяснил, почему пенальти в ворота ЦСКА был отменён

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил решение по отмене пенальти главного судьи Алексея Сухого в игре 3-го тура Фонбет Кубка России ЦСКА – «Сочи».

«Это не 11-метровый удар, игрок «Сочи» сам инициировал контакт, шел в игрока ЦСКА», — заявил Федотов «Чемпионату».

Эксперт считает, что вызов Сухого к монитору был правильным решением, и он верно отменил пенальти, потому что Владислав Сарвели сам выставлял ногу в футболиста «армейцев», а арбитр не увидел, потому что медленно бегает.

На данный момент ЦСКА встречается с «Сочи» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России, за прямой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.