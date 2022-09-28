Нобоа прокомментировал поражение «Сочи» в кубковом матче с ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал поражение своей команды в матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против столичного ЦСКА (1:2).

«Мы играли сегодня хорошо. Моменты были. Но мы их не забили. Это наша проблема», - приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Игрок также отреагировал на то, что в своей группе «Сочи» занимает последнее место, не набрав ни одного очка. Он сказал, что впереди ещё три игры, в которых футболисты будут стараться сделать максимум.

Следующий матч в рамках Кубка страны «Сочи» проведёт с «Уралом» на домашнем стадионе 20 октября.