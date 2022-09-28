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Кубок России

Федотов снова обыграл «Сочи»: Чалов вышел на замену и добыл для ЦСКА третью подряд победу в Кубке России

28 Сентября 2022 • 22:01 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Сочи
окончен

ЦСКА принимал «Сочи» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

Протокол игры  
ЦСКА Москва2:1Сочи
(1:0) Кучаев Константин23'  
  52'Сарвели Владислав (1:1)
(2:1) Чалов Фёдор73'  
Акинфеев ИгорьФукс БруноМойзес МоураНабабкин КириллГаич Милан IIКучаев Константин 63' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 63') Мухин МаксимОбляков Иван 37' (Ермаков Никита ( 37') Зделар СашаГайч Адольфо 46' (Чалов Фёдор ( 46') Виллиан да Силва
Запасные: Каптилович ДмитрийБоков ДанилаЛукин МатвейЩенников ГеоргийЗаболотный АнтонТороп Владислав
Джанаев Сослан  85'Дркушич Ваня 46' (Мелкадзе Георгий ( 46') Мещанинов АртёмСиссако Мусса 65' (Юрганов Игорь ( 65') Маргасов ТимофейШипунов ТимофейТерехов СергейУшатов КириллБурмистров Никита 46' (Нобоа Кристиан ( 46') Джорджевич Лука  39' 46' (Макарчук Артём ( 46') Юсупов Артём 45' (Сарвели Владислав ( 45')
Запасные: Цаллагов ИбрагимЖоаозиньо РамосКравцов КириллМартовой ДаниилЗаболотный НиколайБатырев АмирАдамов Денис
28 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Видео

Момент Ушатова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Момент Ушатова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Падение Облякова в штрафной (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Падение Облякова в штрафной (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Константина Кучаева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Константина Кучаева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Юсупов пробил рядом со штангой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Юсупов пробил рядом со штангой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Джорджевич бьет в ближний угол (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Джорджевич бьет в ближний угол (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Владислава Сарвели (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Владислава Сарвели (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Арбитр после видеопросмотра отменяет пенальти в ворота хозяев (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Арбитр после видеопросмотра отменяет пенальти в ворота хозяев (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Федора Чалова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Федора Чалова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Яковлев упустил шанс поставить точку в матче (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Яковлев упустил шанс поставить точку в матче (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

В чемпионате ЦСКА и «Сочи» идут рядом, команды разделяет всего три очка. А вот в Кубке России ситуация совсем иная – «армейцы» лидируют в группе, выиграв два матча из двух, а южане занимают последнее место, проиграв два матча из двух. При этом, команда Александра Точилина умудрилась проиграть двум главным аутсайдерам РПЛ – и «Уралу», и «Торпедо». Кажется, «Сочи» просто решил «забить» на Кубок России, сосредоточившись исключительно на чемпионате.

Федотов решил сильно не экспериментировать с составом: на острие атаки появился Гайч, но пост №1 занял Игорь Акинфеев, а в обороне оказалось сразу три бразильца – Виллиан, Фукс и Мойзес. Точилин же сразу доверил место в старте новичку Луке Джорджевичу, но оставил на скамейке запасных Кристиана Нобоа. Первый тайм качественнее и с преимуществом провели «армейцы», сразу взявшие мяч под свой контроль.

Опасного момента, правда, пришлось ждать 23 минуты, но зато этот момент сразу же стал и голевым. Мухин нашел кроссом с правого фланга Гайча, а форвард ЦСКА пробил головой под перекладину. Джанаев сумел перевести мяч в каркас, но против добивания со стороны Кучаева уже был бессилен – 1:0. Моментально могли отыграться гости: Юсупов после передачи Шипунова развернулся в штрафной площади и опасно пробил, но немного разминул мяч со створом. А под занавес тайма из хорошей ситуации бил Джорджевич, но тут уже спас Акинфеев.

«Сочи» взбодрился после пропущенного гола, а в перерыве у гостей произошло аж три замены – вышли Макарчук, Нобоа и Мелкадзе. Гости стали атаковать постоянно, играли с большим преимуществом и ожидаемо счёт сравняли. Отличился Сарвели, тоже появившийся на поле около 45-й минуты, заменив травмированного Юсупова. После заброса Нобоа Мелкадзе проиграл борьбу, но отскок достался Шипунову. Тот стянулся на себя защитников и выкатил под удар Сарвели, упаковавшему мяч в угол – 1:1.

Далее «Сочи» ещё и разжился 11-метровым ударом: Сарвели убежал от Виллиана, качнул того в штрафной площади и подставился по фол. Сухой моментально указал на «точку», но затем сам же засомневался в своём решении. Минуты три смотрел повтор и в итоге пенальти отменил. За излишние эмоции жёлтую карточку получил Гаранин, который чувствовал, что ЦСКА воспользуется ситуацией. Так и есть: Чалов разогнал атаку и сам же её завершил, замкнув кросс Мойзеса с левого края – 2:1.

Этот эпизод и стал решающим. «Сочи» смотрелся бодро, особенно во втором тайме, но ЦСКА довёл дело до победы – третьей подряд в Кубке России. А у «барсов» третье кряду поражение в группе и уже второе поражение в сезоне от ЦСКА Владимира Федотова.

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