Федотов снова обыграл «Сочи»: Чалов вышел на замену и добыл для ЦСКА третью подряд победу в Кубке России

ЦСКА принимал «Сочи» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

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В чемпионате ЦСКА и «Сочи» идут рядом, команды разделяет всего три очка. А вот в Кубке России ситуация совсем иная – «армейцы» лидируют в группе, выиграв два матча из двух, а южане занимают последнее место, проиграв два матча из двух. При этом, команда Александра Точилина умудрилась проиграть двум главным аутсайдерам РПЛ – и «Уралу», и «Торпедо». Кажется, «Сочи» просто решил «забить» на Кубок России, сосредоточившись исключительно на чемпионате.

Федотов решил сильно не экспериментировать с составом: на острие атаки появился Гайч, но пост №1 занял Игорь Акинфеев, а в обороне оказалось сразу три бразильца – Виллиан, Фукс и Мойзес. Точилин же сразу доверил место в старте новичку Луке Джорджевичу, но оставил на скамейке запасных Кристиана Нобоа. Первый тайм качественнее и с преимуществом провели «армейцы», сразу взявшие мяч под свой контроль.

Опасного момента, правда, пришлось ждать 23 минуты, но зато этот момент сразу же стал и голевым. Мухин нашел кроссом с правого фланга Гайча, а форвард ЦСКА пробил головой под перекладину. Джанаев сумел перевести мяч в каркас, но против добивания со стороны Кучаева уже был бессилен – 1:0. Моментально могли отыграться гости: Юсупов после передачи Шипунова развернулся в штрафной площади и опасно пробил, но немного разминул мяч со створом. А под занавес тайма из хорошей ситуации бил Джорджевич, но тут уже спас Акинфеев.

«Сочи» взбодрился после пропущенного гола, а в перерыве у гостей произошло аж три замены – вышли Макарчук, Нобоа и Мелкадзе. Гости стали атаковать постоянно, играли с большим преимуществом и ожидаемо счёт сравняли. Отличился Сарвели, тоже появившийся на поле около 45-й минуты, заменив травмированного Юсупова. После заброса Нобоа Мелкадзе проиграл борьбу, но отскок достался Шипунову. Тот стянулся на себя защитников и выкатил под удар Сарвели, упаковавшему мяч в угол – 1:1.

Далее «Сочи» ещё и разжился 11-метровым ударом: Сарвели убежал от Виллиана, качнул того в штрафной площади и подставился по фол. Сухой моментально указал на «точку», но затем сам же засомневался в своём решении. Минуты три смотрел повтор и в итоге пенальти отменил. За излишние эмоции жёлтую карточку получил Гаранин, который чувствовал, что ЦСКА воспользуется ситуацией. Так и есть: Чалов разогнал атаку и сам же её завершил, замкнув кросс Мойзеса с левого края – 2:1.

Этот эпизод и стал решающим. «Сочи» смотрелся бодро, особенно во втором тайме, но ЦСКА довёл дело до победы – третьей подряд в Кубке России. А у «барсов» третье кряду поражение в группе и уже второе поражение в сезоне от ЦСКА Владимира Федотова.