Сборная Нидерландов не получала так быстро три гола более ста лет

В своем первом матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции принимает дома Нидерланды. Французы очень быстро забили сопернику три гола - это случилось уже к 20 минуте 47 секунде.

Как выяснилось, столь быстро сборная Нидерландов не получала три гола более ста (!!!) лет - в последний раз такое случилось в августе 1919 года против Швеции, да и то, данных по точному хронометражу того матча нет - известно лишь, что и тогда «оранье» пропустили три гола к 20-й минуте

Следить за событиями матча между сборными Франции и Нидерландов можно в формате прямой онлайн-трансляции.