Экс-игрок сборной Франции Рошто: «Капитаном должен был стать Гризманн, а не Мбаппе»

Экс-футболист сборной Франции Доминик Рошто не слишком доволен решением Дидье Дешама вручить капитанскую повязку Килиану Мбаппе.

Именно 24-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» будет исполнять функции капитана в национальной команде после ухода Уго Льориса. Известно, что на повязку также претендовал Антуан Гризманн.

«Думаю, выбор в пользу Мбаппе – поспешное решение, – высказывается Рошто. – У Гризманна есть всё, чтобы быть капитаном сборной Франции. Он стал бы отличным преемником Уго Льориса», – цитирует TMW бывшего игрока.

24 марта сборная Франции примет на своём поле соперников из Нидерландов, а спустя три дня сыграет на выезде против Ирландии.