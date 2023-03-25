Куман проиграл свой первый матч у руля сборной Нидерландов, при ван Гале не было ни одного поражения в 20 играх

Рональд Куман начал работу в сборной Нидерландов с разгромного поражения от Франции (0:4).

«Оранжевые» пропустили трижды уже к 21-й минуте выездного матча против действующих вице-чемпионов мира, а в концовке Килиан Мбаппе установил на табло окончательный результат. Таким образом, сегодня прервалась беспроигрышная серия Нидерландов, достигшая 20 матчей (не считая дополнительное время и серии пенальти). Примечательно, что все 20 игр пришлись на период работы Луи ван Галя, с которым команда ни разу не уступила в основное время.

Предыдущее поражение нидерландцев датировано июнем 2021 года – тогда команда проиграла Чехии (0:2) в матче Евро-2020, а наставником был Франк де Бур.