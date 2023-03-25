У Зидана было всего 5 голов за сборную Франции в возрасте Мбаппе, у Анри – 11, у Жиру – 0

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжает улучшать и без того впечатляющий для своего возраста показатель забитых голов за сборную Франции.

24-летний форвард отметился дублем в матче против Нидерландов (4:0), обойдя Карима Бензема и выйдя на единоличное пятое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции всех времён (38 голов). Как отмечает Actu Foot, в возрасте Мбаппе в активе легендарного Зинедина Зидана было всего пять забитых мячей за «трёхцветных», Анри и Платини к 24 годам и 3 месяцам успели отличиться по 11 раз, Карим Бензема – 13, а в активе Оливье Жиру – нынешнего рекордсмена общего зачёта – и вовсе не было ни одного гола.