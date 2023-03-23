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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Я тоже ел куриное карри»: Ван Дейк прокомментировал информацию о вирусе в сборной Нидерландов

23 Марта 2023 • 19:35 Комментировать
Франция
...
Нидерланды
24.03 22:45

Сразу пять футболистов покинули расположение сборной Нидерландов в преддверии старта отбора на чемпионат Европы из-за вируса. Появилась информация о том, что пятёрка игроков могла пострадать из-за еды, а именно из-за куриного карри.  Комментарий на этот счёт дал защитник нидерландской сборной Виргил ван Дейк.

«Я тоже ел куриное карри, и оно было восхитительно. Стал ли этот продукт причиной? Понятия не имею. Никто не знает», - сказал ван Дейк, чьи слова приводит NOS.

В пятницу, 24 марта, сборная Нидерландов проведёт гостевой матч против сборной Франции в первом туре отбора на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Виргил Ван Дейк сборная Нидерландов
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ФРАНЦИЯ НИДЕРЛАНДЫ
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