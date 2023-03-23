Мор предположил, кто одержит победу в матче Франция – Нидерланды

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче отборочного раунда чемпионата Европы-2024 между сборными Франции и Нидерландов.

«Французы играют дома. В команде прошли небольшие изменения, но в основном игроки все те же, кто играл на ЧМ. У нидерландцев перемены на мостике. Куман возглавил команду. Но Франция у себя дома, состав сыгран и проверен. Хозяева победят», — приводит слова Мора «Рейтинг Букмекеров».

Матч первого тура отборочного раунда ЧЕ-2024 Франция – Нидерланды состоится завтра, 24 марта. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.