Жиру высказался о решении Бензема уйти из сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру ответил на вопрос об уходе Карима Бензема.

Напомним, что во время чемпионата мира у форварда мадридского «Реала» произошёл конфликт с Дидье Дешамом. Вскоре после окончания мундиаля Бензема, так и не сыгравший в Катаре из-за травмы, объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Жаль, что история Бензема в сборной Франции закончилась таким образом, но это его выбор, мы не можем судить об этом со стороны. Я с большим уважением отношусь к его достижениям и к его решению.

Конфликт Бензема с Дешамом? Это меня не касается, так что без комментариев», – заявил в интервью Europe 1 Жиру.