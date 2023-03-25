Дешам: «Капитанская повязка не влияет на Мбаппе»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру Килиана Мбаппе в матче против Нидерландов.

«Трёхцветные» крупно обыграли номинально главного конкурента по отборочной группе (4:0), а новый капитан отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей.

«Капитанская повязка не влияет на Килиана. Он так же увлечён игрой и получает удовольствие от футбола. Как и вся команда, он делает всё возможное, и сегодня ему многое удалось. Главное для него – это победа команды», – высказался в интервью L'Equipe рулевой французов.

Напомним, что Килиан Мбаппе вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции всех времён – в его активе 38 голов.