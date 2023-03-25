Меньян прокомментировал победу сборной Франции над Нидерландами

Голкипер сборной Франции Майк Меньян пообщался с журналистами после матча с Нидерландами (4:0).

Авторами голов в составе французов стали Антуан Гризман, Дайо Упамекано и Килиан Мбаппе, забивший дважды. В концовке встречи отличился и Меньян, помешавший Мемфису Депаю забить гол престижа с одиннадцатиметровой точки.

«Хороший матч – мы сыграли именно так, как и хотели. Все в нашей команде довольны, и я очень рад, что мне удалось не пропустить.

Как бы ни складывался матч, вратарь обязан сохранять концентрацию на протяжении всей встречи. Моя задача при пенальти – визуально занимать как можно больше места в воротах для бьющего. Мне это удалось», – сказал в интервью Sky голкипер «Милана».