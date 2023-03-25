Мбаппе: «Стараемся играть так же, как на ЧМ-2022, не считая финала»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопросы журналистов после победы над Нидерландами (4:0).

Капитан команды Дидье Дешама стал одним из главных героев встречи отборочного этапа Евро-2024, оформив дубль и ассистировав Антуану Гризманну.

«Мы готовились всю неделю, чтобы не разочаровать наших болельщиков. Мы хотели продолжать в том же духе, что и на чемпионате мира, не считая финала. Отличное начало, но вся борьба в группе ещё впереди.

Я продолжаю делать свою работу так же, как и раньше. Стараюсь помогать команде, быть решительным. Сегодня всё прошло хорошо, однако это только первый шаг», – заявил в интервью TF1 24-летний игрок.