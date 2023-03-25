Блинд – первый со времён ван Перси игрок, достигший отметки в 100 матчей за сборную Нидерландов

Защитник мюнхенской «Баварии» Дэйли Блинд проводит юбилейный матч за свою национальную команду.

33-летний футболист вышел на замену на 67-й минуте проходящего сейчас матча против сборной Франции, когда на табло уже горел счёт 3:0 в пользу «трёхцветных». Встреча станет особенной для Блинда, несмотря на неудачную игру «оранжевых»: опытный левый защитник, также способный сыграть в центре, проводит свой сотый матч за Нидерланды. По данным Opta, он стал девятым за всю историю нидерландцем, достигшим этой отметки, и первым со времён Робина ван Перси (2015 год).

Следить за ходом поединка сборных Франции и Нидерландов можно на портале LiveResult, где ведётся текстовая трансляция.