Тчуамени: «Мбаппе провёл великолепный матч»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени отметил вклад Килиана Мбаппе в победу над соперниками из Нидерландов (4:0).

В активе 24-летнего форварда «ПСЖ», недавно ставшего капитаном национальной команды, два гола и результативная передача.

«Мбаппе играл великолепно с первых и до последних минут матча, – считает Тчуамени. – Он комбинировал с товарищами по команде, забивал, помогал при обороне. В общем, как всегда.

Победа над Нидерландами – серьёзное достижение. Да, в команде проблемы с травмами, но это шестая сборная мирового рейтинга, и мы должны быть довольны продленной работой», – цитирует Get French Football News хавбека мадридского «Реала».