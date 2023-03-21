Пирес – о назначении Мбаппе капитаном сборной Франции: «Неуважение к Гризманну»

Знаменитый экс-игрок сборной Франции Робер Пирес высказался на тему назначения нападающего Килиана Мбаппе капитаном национальной команды.

Как стало известно сегодня, 24-летний лидер «Пари Сен-Жермен» будет новым капитаном «трёхцветных». Ранее повязку носил Уго Льорис, завершивший международную карьеру после ЧМ-2022.

«Логично ли решение назначить капитаном Мбаппе? Честно говоря, я так не думаю. Я ожидал, что капитаном станет Гризманн. Он заслужил это, учитывая всё то, что он сделал для сборной за эти годы. Для меня это неуважение к Антуану. Именно он, на мой взгляд, был лучшим и самым стабильным игроком команды в Катаре», – цитирует Franceinfo Пиреса.