Маркус Тюрам объяснил, почему Мбаппе заслужил капитанскую повязку в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам поддержал решение назначить Килиана Мбаппе новым капитаном.

Определяя капитана после ухода Уго Льориса, Дидье Дешам, как известно, выбирал между Мбаппе и Антуаном Гризманном, и выбор в итоге пал на 24-летнего форварда «ПСЖ».

«Как мне кажется, это логичное решение, учитывая все заслуги Килиана перед национальной командой. Он харизматичен, настоящий лидер на поле и за его пределами. Он всегда готов протянуть руку помощи и объединить всех», – цитирует журналист Альфредо Педулла футболиста мёнхенгладбахской «Боруссии».

24 марта сборная Франции сыграет против Нидерландов в рамках первого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.