Франция впервые с 1953 года так быстро забила три мяча

В своем первом матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции принимает дома команду Нидерландов. Вице-чемпионы мира буквально раздавили «Оранье», забив три мяча к 20 минуте 47 секунде.

Столь быстро им не удавалось забить три мяча в официальном матче с 17 декабря 1953 года - тогда, правда, три года влетели в ворота сборной Люксембурга уже к десятой минуте, а матч в итоге закончился со счетом 8:0 в пользу «трехцветных».

Следить за динамикой матча сборных Франции и Нидерландов можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна по ссылке на наш сайт.