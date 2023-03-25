Капитанская повязка окрылила Мбаппе: дубль и голевая передача Килиана позволили Франции разгромить Нидерланды

Сборные Нидерландов и Франции сыграли в рамках квалификационного турнира на Евро-2024. Матч отбора к чемпионату Европы состоялся 24 марта на «Стад де Франс» в Париже.

На первый матч отбора Евро-2024 Килиан Мбаппе вывел свою сборную с капитанской повязкой. Помогали ему ментор Антуан Гризманн и Рандаль Коло-Муани. Начали разрывать они с самых первых минут, точнее, со второй. Комментаторы ещё не назвали составы играющих команда, а Коло-Муани уже подловил на ошибке Гертрейду и отдал левее. Килиан Мбаппе прострелил на 11 метров, откуда неотразимо пробил Гризманн – 1:0.

Прошло шесть минут, и гости получили второй мяч. Опять же Коло-Муани заработал стандарт в борьбе с Гертрейдой. Гризманн закрутил к дальней штанге, где не сумел Силлессен мяч зафиксировать. Отскок подкараулил Дайо Упамекано, буквально вошедший с мячом в ворота – 2:0.

Но и на этом французы не остановились. На 22-й минуте третий гол третьим ударом в створ ворот оформили «трёхцветные». Тчуамени шикарной передачей разрезал оборону, Коло-Муани по привычке увёл Гертрейду, а на рандеву с Силлессеном вывалился Килиан Мбаппе. Без нервов новоиспечённый капитан сборной Франции реализовал свой шанс – 3:0.

Нидерланды находились в шоковом состоянии. Блёклый ответ сообразил Депай, в подкате замкнувший прострел Симонса – мимо, а Куман перешёл на игру в «атаку», выпустив Вегхорста вместо Тейлора. Вот и всё, что сообразили «оранжевые» за целый тайм. Не сильно изменилась ситуация и во втором тайме. Правда, французы не стали вновь убивать соперника голевыми выпадами, просто атаковали больше и опаснее. Гости робко отбивались под прессингом.

Постепенно угасало и французское давление. При счёте 3:0 сильно шевелиться никому не хотелось, исход матча был ясен и давил на обе команды. На нейтралке докатывали матч соперники, но в самой концовке хозяева вдруг решили увеличить превосходство. Сначала Мусса Диаби выбежал из метрового офсайда и прошил Силлессена – гол сразу же отменили, а затем прилетел и легитимный мяч.

Мбаппе оформил дубль, добив Нидерланды. Килиан сам дотащил мяч до правого угла штрафной площади, попутно раскачав Тимбера, и завершил выпад разящим ударом в дальний – сокрушительные 4:0. Правда, на пятой компенсированной минуте гости могли чуть подсластить пилюлю. Упамекано откровенно толкнул Вегхорста, заработав пенальти, но Мемфис Депай не сумел переиграть Меньяна и ударом с 11 метров, и добиванием. Доминирующая победа сборной Франции, шикарно начавшей отбор на Евро-2024.