Сборная Франции забила свой самый быстрый гол с 2006 года

В своем первом матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции принимает дома Нидерланды. Франция очень быстро вышла в лидеры в этой игре - уже к 115-й секунде игры Антуан Гризманн забил первый гол.

Как оказалось, столь быстро Франция не забивала с 2006 года. Тогда, 11 октября 2006 года Луи Саа забил уже на 37-й секунде в ворота Фарерских островов, и Франция выиграла со счетом 5:0 в итоге.

Следить за событиями игры отборочного турнира Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландов можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.