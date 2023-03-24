​Разочарованный Бензема отказался посетить специальную церемонию в сборной Франции

В декабре Карим Бензема объявил о завершении международной карьеры. Прощание игрока со сборной Франции оказалось не самым красивым. Дело в том, что Дидье Дешам в преддверии чемпионата мира – 2022 отказался от услуг Бензема якобы из-за травмы, хотя форвард восстановился уже к старту плей-офф. Карим был явно разочарован из-за сложившейся ситуации.

Перед пятничным матчем против Нидерландов на «Стад де Франс» хотят устроить торжественное прощание для игроков, которые завершили выступления за сборную Франции. Карим Бензема отправил электронное письмо, в котором сообщил, что не может присутствовать. Об этом рассказывает L’Equipe.

Напомним, что после чемпионата мира из сборной Франции ушли Уго Льорис и Рафаэль Варан.

Матч Франция – Нидерланды стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.