Мбаппе сравнялся с Бензема по количеству голов за сборную Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе настиг Карима Бензема в рейтинге лучших бомбардиров сборной Франции всех времён.

24-летний футболист поразил ворота Нидерландов уже на 21-й минуте матча отборочного этапа чемпионата Европы – 2024, установив на табло счёт 3:0. Как отмечает Get French Football News, этот гол стал для Мбаппе 37-м в составе «трёхцветных» – столько же точных ударов в активе Карима Бензема, недавно завершившего международную карьеру. Выше в списке располагаются только Мишель Платини (41), Антуан Гризманн (42), Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (53).

Следить за ходом матча сборных Франции и Нидерландов можно на портале LiveResult, где ведётся текстовая трансляция.