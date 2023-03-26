Стало известно, как Мбаппе настраивал товарищей по сборной Франции на второй тайм матча с Нидерландами

Новый капитан сборной Франции Килиан Мбаппе старается играть ключевую роль не только на поле, но и за его пределами.

Форвард «ПСЖ» стал героем недавнего матча против сборной Нидерландов, который завершился победой французов со счётом 4:0. В активе Мбаппе два забитых мяча и результативная передача. К перерыву «трёхцветные» обеспечили себе преимущество в три гола, однако 24-летний футболист, как отмечает Get Football News France, активно призывал товарищей по команде не останавливаться на достигнутом: «Молодцы, ребята, вот так! Не позволяйте им продохнуть, не давайте им ничего сделать. Продолжаем в том же духе во втором тайме, не останавливаемся», – восклицал в перерыве Мбаппе.