Депай – о травме де Йонга: «Я раздражён, он очень нужен сборной Нидерландов»

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай высказался о повреждении Френки де Йонга.

Полузащитник «Барселоны» не поможет сборной Нидерландов в ближайших матчах отборочного этапа чемпионата Европы из-за травмы.

«Я раздражён отсутствием Френки на сборах, ведь он очень важен для нашей команды. Я звонил ему, и он сказал, что у него нет серьёзной травмы. Он должен быстро восстановиться. Но я всё равно разочарован», – высказался о бывшем одноклубнике Депай, цитируемый испанскими СМИ.

Сборная Нидерландов сыграет против Франции и Гибралтара. Встречи пройдут 24 и 27 марта соответственно.