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Депай – о травме де Йонга: «Я раздражён, он очень нужен сборной Нидерландов»

22 Марта 2023 • 20:22 Комментировать
Франция
...
Нидерланды
24.03 22:45

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай высказался о повреждении Френки де Йонга.

Полузащитник «Барселоны» не поможет сборной Нидерландов в ближайших матчах отборочного этапа чемпионата Европы из-за травмы.

«Я раздражён отсутствием Френки на сборах, ведь он очень важен для нашей команды. Я звонил ему, и он сказал, что у него нет серьёзной травмы. Он должен быстро восстановиться. Но я всё равно разочарован», – высказался о бывшем одноклубнике Депай, цитируемый испанскими СМИ.

Сборная Нидерландов сыграет против Франции и Гибралтара. Встречи пройдут 24 и 27 марта соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Френки де Йонг сборная Нидерландов
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ФРАНЦИЯ НИДЕРЛАНДЫ
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