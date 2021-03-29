Галактионов: «Глобально как минимум не уступили Франции»

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги матча с французами (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Резко поменялась ситуация для нашей команды. Что сегодня не получилось? Оказались ли мы готовы к такой силовой игре со стороны французов?

- Не получилось, в первую очередь, забить, потому что были, как сейчас модно говорить, подходы к штрафной, но не хватило остроты в завершающей стадии, хотя мы уже по ходу игры перестроились и фактически выпустили всю группу атаки. Перестроились там в атаке на три центральных защитника и большую группу игроков атаки выпустили для того, чтобы создать остроту. Но, к сожалению, именно так остроты при завершении нам не хватило сегодня, потому что, вы видели, что у Захаряна на первых минутах был шикарный момент. Мы могли выходить вперед. Ребят нельзя ни в чем упрекнуть. Вы сами видели, что отдача и желание было, и неплохое качество. Да, конечно, были ошибки, но результат, конечно, нас не устраивает.

- Фактор физического превосходства французов в габаритах оказался ключевым в первом тайме?

- Ясно, что команда атлетичная, мобильная, резкая. В то же время мы ввязались в этот темп, в эту игру. Глобально как минимум не уступили. Все решают нюансы, к сожалению, и эти два одиннадцатиметровых из ничего, которые привели к поражению.

- Особенно первый пенальти, что вы считаете, что это нервы, когда два наших игрока, как шлагбаум, ноги выбрасывают?

- Я думаю, что это просто невнимательность, потому что ситуация не требовала фолить. Наш игрок страховал Маслова. Но сложилось так, был фол. Маслова мы все поддержали в раздевалке, конечно, он очень расстроен, но мы проигрываем все вместе, и я как первый человек, который берет на себя ответственность. Наоборот, ребят надо поддерживать и готовиться к следующей игре.

- Ненужных нервов сегодня было достаточно. Мы видели, что сегодня не все получалось у ребят, у Тикнизяна, Макарова. Кажется, что с точки зрения психологии игра сложилась совсем по-другому, нежели против Исландии. Опять же эти пенальти добавили нервозности или с самого начала был какой-то пресс?

- Да нет, я думаю, что уровень сборных, ладно, когда играешь одну игру, ты ее можешь на эмоциях выдать, но когда матчи идут через два дня на третий, и надо подтверждать определенный уровень, стабильность. И этой стабильности, наверное… Мы сегодня играем с перепадами, можем ярко выстрелить, но затем немного просесть, затем опять выстрелить, поэтому это молодость, ей свойственна нестабильность. Мы это понимаем, но надо дальше исправлять.

- В итоге это поражение нас загоняет в очень непростую ситуацию. Нужно в два мяча обыгрывать датчан.

- Значит надо обыгрывать, здесь другого не дано. Надо понять состояние людей, восстановиться, понять, что все без травм, это самое главное. И уже готовиться к решающей игре с Данией.