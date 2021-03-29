Андронов оценил шансы молодёжной сборной России на выход в плей-офф Евро-2021

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о шансах молодежной сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы. Во втором туре группового этапа подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение от команды Франции со счетом 0:2.

«Их просто мало. Не более 20%. Жаль. Но привозя два пенальти за 25 минут - чего ждать?», - поведал Андронов в своем «Телеграме».

Добавим, что в заключительном туре группового раунда российская молодежка встретится со своими сверстниками из Дании. Встреча состоится в среду, 31-го марта.

В параллельном поединке сыграют команды Франции и Исландии.