Андронов оценил шансы молодёжной сборной России на выход в плей-офф Евро-2021

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29 Марта 2021, 10:18,
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Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о шансах молодежной сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы. Во втором туре группового этапа подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение от команды Франции со счетом 0:2.
«Их просто мало. Не более 20%. Жаль. Но привозя два пенальти за 25 минут - чего ждать?», - поведал Андронов в своем «Телеграме».
Добавим, что в заключительном туре группового раунда российская молодежка встретится со своими сверстниками из Дании. Встреча состоится в среду, 31-го марта.
В параллельном поединке сыграют команды Франции и Исландии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Алексей Андронов