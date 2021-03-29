Чемпионат Европы (до 21 года) 2021
Сделать ставку
﻿
0

Андронов оценил шансы молодёжной сборной России на выход в плей-офф Евро-2021

29 Марта 2021, 10:18,

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о шансах молодежной сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы. Во втором туре группового этапа подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение от команды Франции со счетом 0:2.

«Их просто мало. Не более 20%. Жаль. Но привозя два пенальти за 25 минут - чего ждать?», - поведал Андронов в своем «Телеграме».

Добавим, что в заключительном туре группового раунда российская молодежка встретится со своими сверстниками из Дании. Встреча состоится в среду, 31-го марта.

В параллельном поединке сыграют команды Франции и Исландии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алексей Андронов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара