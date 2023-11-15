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​Россия обыграла Беларусь на уровне молодёжных сборных

15 Ноября 2023 • 21:03 Комментировать

В среду вечером в Гомеле проходил товарищеский матч между молодёжными сборными Беларуси и России. Команда Ивана Шабарова отпраздновала победу со счётом 3:1. В составе российской молодёжки Александр Кокшаров оформил дубль, а ещё один гол забил Дмитрий Кучугура. За белорусов гол престижа забил Артём Шуманский, которому удалось реализовать одиннадцатиметровый удар.

Беларусь (до 21 года) – Россия (до 21 года) – 1:3 (0:1)

Голы: Кокшаров, 45 – 0:1, Кокшаров, 65 – 0:2, Кучугура, 67 – 0:3, Шуманский, 77 – 1:3 (с пенальти).

Отметим, что молодёжная сборная России из-за санкций в официальных соревнованиях не участвует.

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Молодежная Сборная Беларуси Молодёжная сборная России Александр Кокшаров ещё теги
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