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Уткин - о поражении молодёжной сборной России: «Слабо сработал тренер, бездейственно ждал перерыва»

29 Марта 2021, 08:28,

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, поделился мнением о поражении молодежной сборной России от Франции в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.

«Слабо сработал тренер. Меня удивило, что тренерский штаб бездейственно ждал перерыва. Было же видно, что команда в состоянии грогги. В моем понимании - слабый матч-менеджмент», - гласит сообщение Василия в «Телеграме».

После двух сыгранных туров молодежная сборная России занимает третью позицию в группе С. В активе команды три набранных очка. В третьем туре группового раунда россияне встретятся с командой Дании. Встреча состоится в среду, 31-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Уткин
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