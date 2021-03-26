﻿
0

Хомуха: «Не предполагал, что наша молодёжка так крупно обыграет исландцев»

26 Марта 2021, 12:00,

Бывший старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча молодёжного чемпионата Европы с Исландией. 

- Как вам вчерашняя игра нашей молодежки?

- Мне она очень понравилась. Эта победа придаст команде дополнительной уверенности перед матчем с французами. Я, конечно, не предполагал, что мы так крупно обыграем исландцев, но то, что наша сборная более мастеровитая, и большая группа футболистов имеет постоянную игровую практику в клубах премьер лиги, добавляла оптимизма.

- В чем мы превзошли соперника, кроме мастерства?

- В настрое мы не уступили, прессинговали. Плюс активно действовали фланговые защитники. Мотивация у нас была высокая. Это было видно с первой до последней минуты.  

- Может, сейчас не стоит впадать в эйфорию от такой крупной победы? Все-таки мы играли с самой слабой командой группы.

- Возможно, это и так. Я думаю, тренерский штаб обязательно обратит на это внимание, чтобы не было никакой эйфории внутри команды. 

- Многие после этого матча отметили, что игра молодежки выглядит интереснее, чем взрослой сборной. Согласны?

- Я бы не хотел опережать события. Давайте посмотрим, как наша команда сыграет в двух оставшихся матчах, и тогда можно будет делать какие-то выводы.

- Здесь показательной будет как раз встреча с французами, которых называют фаворитами турнира?

- Конечно. Тем более, Франция потеряла очки в первом матче, уступив Дании, и очень будет стремиться их получить. Поэтому матч предстоит очень сложный. Отступать французам некуда.

- Потеря французами очков удивила?

- Да нет. Ничего удивительного. Это молодежный чемпионат, где всегда возможны непредсказуемые результаты. Нельзя сказать, что другие команды выследят намного слабее.

- Захарян стал самым молодым автором года на молодежном Евро. У парня большое будущее?

- Если он ко всему будет правильно относиться, то, несомненно, у него есть очень хорошие качества, которые позволят ему достичь определенного уровня. Он парень не глупый, и при соответствующем подходе все будет нормально.

- Вам с ним удалось поработать в юношеской сборной?

- Нет. Он был на год младше нашей команды. Мы работали с Тюкавиным.

- Специалисты отмечают, что этот состав нашей сборной самый сильный за последнее время. На что способная команда Галактионова на этом турнире?

- Нужно учитываться, что это пока не полноценный чемпионат Европы. Если брать в расчет то, как раньше проводили соревнования, когда отбиралось семь лучших сборных, и восьмой были хозяева, то соответственно, уровень турнира был намного выше на начальной стадии. Есть первая стадия, и если мы успешно с ней справимся, то тогда можно будет говорить об успехе нашей сборной.   

- Впереди нас ждут французы. На какой результат мы можем надеяться?

- То, что эта игра будет определяющая для французов, накладывает повышенную ответственность. Уверен, интенсивность игры будет высокая. Поэтому матч предстоит очень тяжелый.

Елена Григорьевская  


Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дмитрий Хомуха, Молодёжная сборная России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Dimauskas
26 Марта 2021, 13:16

Как бы молодежка надрала зал взрослой команде было бы интересно посмотреть

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого