Хомуха: «Не предполагал, что наша молодёжка так крупно обыграет исландцев»

Бывший старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча молодёжного чемпионата Европы с Исландией.

- Как вам вчерашняя игра нашей молодежки?

- Мне она очень понравилась. Эта победа придаст команде дополнительной уверенности перед матчем с французами. Я, конечно, не предполагал, что мы так крупно обыграем исландцев, но то, что наша сборная более мастеровитая, и большая группа футболистов имеет постоянную игровую практику в клубах премьер лиги, добавляла оптимизма.

- В чем мы превзошли соперника, кроме мастерства?

- В настрое мы не уступили, прессинговали. Плюс активно действовали фланговые защитники. Мотивация у нас была высокая. Это было видно с первой до последней минуты.

- Может, сейчас не стоит впадать в эйфорию от такой крупной победы? Все-таки мы играли с самой слабой командой группы.

- Возможно, это и так. Я думаю, тренерский штаб обязательно обратит на это внимание, чтобы не было никакой эйфории внутри команды.

- Многие после этого матча отметили, что игра молодежки выглядит интереснее, чем взрослой сборной. Согласны?

- Я бы не хотел опережать события. Давайте посмотрим, как наша команда сыграет в двух оставшихся матчах, и тогда можно будет делать какие-то выводы.

- Здесь показательной будет как раз встреча с французами, которых называют фаворитами турнира?

- Конечно. Тем более, Франция потеряла очки в первом матче, уступив Дании, и очень будет стремиться их получить. Поэтому матч предстоит очень сложный. Отступать французам некуда.

- Потеря французами очков удивила?

- Да нет. Ничего удивительного. Это молодежный чемпионат, где всегда возможны непредсказуемые результаты. Нельзя сказать, что другие команды выследят намного слабее.

- Захарян стал самым молодым автором года на молодежном Евро. У парня большое будущее?

- Если он ко всему будет правильно относиться, то, несомненно, у него есть очень хорошие качества, которые позволят ему достичь определенного уровня. Он парень не глупый, и при соответствующем подходе все будет нормально.

- Вам с ним удалось поработать в юношеской сборной?

- Нет. Он был на год младше нашей команды. Мы работали с Тюкавиным.

- Специалисты отмечают, что этот состав нашей сборной самый сильный за последнее время. На что способная команда Галактионова на этом турнире?

- Нужно учитываться, что это пока не полноценный чемпионат Европы. Если брать в расчет то, как раньше проводили соревнования, когда отбиралось семь лучших сборных, и восьмой были хозяева, то соответственно, уровень турнира был намного выше на начальной стадии. Есть первая стадия, и если мы успешно с ней справимся, то тогда можно будет говорить об успехе нашей сборной.

- Впереди нас ждут французы. На какой результат мы можем надеяться?

- То, что эта игра будет определяющая для французов, накладывает повышенную ответственность. Уверен, интенсивность игры будет высокая. Поэтому матч предстоит очень тяжелый.

Елена Григорьевская