​Молодёжная сборная России проиграла «Динамо» из Минска, забив трижды

В воскресенье молодёжная сборная России проводила товарищеский матч против «Динамо» из Минска. Игра получилась результативной – команды забили семь голов. Победу отпраздновала белорусская команда – 4:3.
В составе молодёжной сборной России голами отметились Александр Чупаёв и Александр Кокшаров (дубль).
«Динамо» Минск – Молодёжная сборная России – 4:3 (1:1).
Голы: Седько, 8 – 1:0, Чупаёв, 44 – 1:1, Свирепа, 47 – 2:1, Ориньо, 67 – 3:1, Вакулич, 81 – 4:1, Кокшаров, 86 – 4:2, Кокшаров, 89 – 4:3.
Отметим, что из-за санкций молодёжная сборная России не участвует в официальных турнирах.
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